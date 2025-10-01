Ex Inter Stefano Sensi riparte dal Cipro | il comunicato del suo nuovo club
Stefano Sensi riparte da Cipro. L’ex centrocampista dell’ Inter, svincolato dopo la fine del contratto con il Monza, ha scelto di proseguire la propria carriera all’estero, accettando la proposta dell’ Anorthosis Famagosta. Una nuova avventura per il trentenne, pronto a mettersi in gioco in un campionato diverso e ad affrontare nuove sfide. Sensi, nel corso della sua carriera, ha collezionato esperienze importanti in Serie A con le maglie di Sassuolo e Inter, mostrando qualità tecniche e visione di gioco che gli hanno permesso di vestire anche la maglia della nazionale italiana. Ora il centrocampista si appresta a portare la sua esperienza in un contesto internazionale, con l’obiettivo di ritrovare continuità e condizione fisica. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: inter - stefano
Calciomercato Inter, intesa con lo Spezia per alcuni scambi? Tanti i nomi discussi con il ds Stefano Melissano
Nasce l’Inter Under 23: l’allenatore sarà Stefano Vecchi
Nasce l’Inter U23: parteciperà al campionato di Serie C. Sarà allenata da Stefano Vecchi
Quarta vittoria consecutiva per l'#InterU23 di Stefano #Vecchi. Doppietta di #Spinaccè. - facebook.com Vai su Facebook
[#Under23] Le scelte ufficiali di Stefano Vecchi per #InterTriestina #ForzaInter - X Vai su X
Stefano Sensi riparte da Cipro: l'ex Inter ha firmato con l'Anorthosis Famagosta - La Anorthosis Famagosta ha annunciato l’ingaggio di Stefano Sensi, centrocampista di 30 anni con grande esperienza internazionale. Come scrive tuttomercatoweb.com
Ex Inter, UFFICIALE: Sensi riparte da Cipro, c’è la firma con l’Anorthosis Famagosta - Nuova avventura per il centrocampista classe '95, rimasto svincolato in estate dopo la fine del contratto con il Monza ... Lo riporta msn.com