Ex Inter Stefano Sensi riparte dal Cipro | il comunicato del suo nuovo club

Stefano Sensi riparte da Cipro. L’ex centrocampista dell’ Inter, svincolato dopo la fine del contratto con il Monza, ha scelto di proseguire la propria carriera all’estero, accettando la proposta dell’ Anorthosis Famagosta. Una nuova avventura per il trentenne, pronto a mettersi in gioco in un campionato diverso e ad affrontare nuove sfide. Sensi, nel corso della sua carriera, ha collezionato esperienze importanti in Serie A con le maglie di Sassuolo e Inter, mostrando qualità tecniche e visione di gioco che gli hanno permesso di vestire anche la maglia della nazionale italiana. Ora il centrocampista si appresta a portare la sua esperienza in un contesto internazionale, con l’obiettivo di ritrovare continuità e condizione fisica. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it