Tarantini Time Quotidiano Casartigiani Puglia rinnova le proprie perplessità in merito al futuro dello stabilimento ex Ilva di Taranto e sottolinea la necessità di garantire la continuità produttiva di un comparto che resti strategico per l’intero Paese. Già in passato l’associazione aveva espresso riserve rispetto al bando di acquisto, evidenziando criticità nelle procedure e nella sostenibilità delle prospettive industriali. Oggi, a fronte delle nuove incertezze e del venir meno di alcuni soggetti interessati, tali dubbi si ripropongono con maggiore urgenza. Per Casartigiani Puglia è indifferibile la convocazione di un tavolo di confronto che coinvolga non solo il Governo e le associazioni di categoria, ma anche gli enti locali e le istituzioni territoriali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ex Ilva, Casartigiani Puglia: «Chiarezza sul futuro dello stabilimento e sul destino della città»