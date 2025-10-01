Evento Acea ragazzi d’oro Gli studenti dell’Umbria vincono il premio nazionale

L’importanza dell’acqua si impara al lago. E’ stata scelta Passignano sul Trasimeno per far trascorrere ai ragazzi momenti di gioco, condivisione e sport, in cui hanno imparato l’importanza della tutela della risorsa idrica e delle risorse naturali. Inoltre, i ragazzi si sono avvicinati al mondo della vela, apprendendo i fondamentali della navigazione. E’ accaduto perchè la scuola primaria "Villa Pitignano" di Perugia, che ricade nell’ambito territoriale ottimale di Umbra Acque, ha aderito al progetto formativo " Acea Scuola Educazione Idrica 2024-2025 ", organizzato da Acea in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, aggiudicandosi il premio nazionale dedicato alle scuole primarie che hanno partecipato al contest "Alla ricerca della goccia perduta: riuso e risparmio dell’acqua". 🔗 Leggi su Lanazione.it

