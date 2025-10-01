Evenepoel imprendibile ma Ganna è argento agli Europei di ciclismo

(Adnkronos) – Pippo Ganna conquista uno splendido argento oggi, mercoledì 1 ottobre, agli Europei di ciclismo in corso in Francia, dietro un imprendibile Remco Evenepoel, fresco di secondo posto alle spalle dello sloveno Tadej Pogacar ai Mondiali in Ruanda e dominatore della specialità anche nel Vecchio Continente. L'azzurro ha pagato 43" di ritardo al belga, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

