Evenepoel extraterrestre oro di prepotenza nella crono dei Campionati Europei | Ganna splendido argento
Impressionante prova a cronometro da parte di Remco Evenepoel che conquista la medaglia d'oro a cronometro agli Europei di ciclismo. Già a metà gara aveva distanziato tutti i propri avversari, costretti a giocarsi le restanti posizioni del podio. Con Filippo Ganna che si è preso l'argento, davanti a Larsen. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Remco Evenepoel: 'Ecco cosa mi è successo. Ho avuto sfortuna nei momenti cruciali. Ho preso una buca prima del Mont Kigali, può sembrarvi strano ma poi non riuscivo più a fare nemmeno 400 watt'. Link nel primo commento! - facebook.com Vai su Facebook
I dolori di Remco Evenepoel: “Non è normale avere tre giorni negativi nello stesso Tour” - MURET – Un anno fa, tra fine luglio e inizio agosto, il Belgio celebrava l’elevazione di Remco Evenepoel a eroe nazionale. Lo riporta repubblica.it