Evelina Sgarbi | Mi accusano di volere il patrimonio di mio padre Le nozze? Se lucido è libero di farlo
Evelina Sgarbi interviene a Dentro la NOtizia per parlare per la prima volta in pubblico della sua richiesta di un amministratore per i beni del padre. E aggiunge: "Se non volessi bene a mio padre, non farei tutto quello che sto facendo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sgarbi, la figlia Evelina chiede amministratore di sostegno: ‘Non è in grado di gestirsi’, il critico: ‘Falso’
“Come sta davvero”. Vittorio Sgarbi, l’annuncio choc della figlia Evelina sulla sua salute
Vittorio Sgarbi contro la figlia Evelina: «È esosa, la mantengo io e vuole di più»
Vittorio Sgarbi al seggio, la figlia Evelina esplode: cosa nasconde la foto - Evelina, la figlia di Vittorio Sgarbi, contesta la foto al seggio elettorale e parla di "un'operazione strumentale".
Vittorio Sgarbi, figlia Evelina: "Su di me solo fango"/ "Quando l'ho visto sono rimasta scioccata" - A Dentro la notizia l'intervista a Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, che ha chiesto un tutore per il padre: ecco le sue dichiarazioni