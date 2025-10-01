Evelina Sgarbi chi è la figlia di Vittorio e di Barbara Hary sua amante | Sono preoccupata per lui

A Dentro la notizia interviene Barbara Hary, madre di Evelina Sgarbi, dopo le polemiche familiari legate alla richiesta di un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi. Ma chi è Barbara? Sgarbi a Domenica In disse “L’ultima figlia, Evelina, è nata perché sua madre aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me”. Evelina è la terza dei tre figli avuti dal critico d’arte, ma non sappiamo se la sua affermazione fu una delle sue celebri provocazioni. Su sua madre Barbara, Evelina ha spiegato che si è fatta in due, facendole anche da padre. Sebbene Sgarbi si consideri solo “un padre biologico” dei suoi figli, con Evelina ha avuto un rapporto spesso tumultuoso e segnato da liti a mezzo stampa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Evelina Sgarbi, chi è la figlia di Vittorio e di Barbara Hary (sua amante): “Sono preoccupata per lui”

