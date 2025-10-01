Europei di Ju-Jitsu domani il via a Beveren | Italia con una delegazione record

Dal 2 al 5 ottobre al Topsporthal il massimo evento continentale della disciplina. Azzurri in tutte le specialità: fari su DuoShow e Fighting System; in pedana anche i fratelli Napoli nell’Inclusive Self Defence Cognitive. La vigilia è finita: da giovedì 2 a domenica 5 ottobre Beveren (Belgio) ospita i Campionati Europei di Ju-Jitsu 2025, appuntamento clou del calendario sotto l’egida della Ju-Jitsu European Union (JJEU) e con l’organizzazione della federazione belga al Centro Sportivo Topsporthal. Attesi atleti da oltre 25 nazioni per tutte le specialità: Fighting System, Jiu Jitsu, Duo System, Show System, Inclusive Self Defence Cognitive, oltre alle prove a squadre nelle categorie Under 21, Adults e Masters. 🔗 Leggi su Sportface.it