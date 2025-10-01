Europei di ciclismo Ganna d' argento Nella crono Evenepoel va troppo forte
Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d’argento nella cronometro elite agli Europei di ciclismo in corso in Francia. Il campione azzurro si è dovuto inchinare solo all’attuale dominatore della specialità, il belga Remco Evenepoel, che dopo l’oro ai Mondiali in Ruanda si è ripetuto anche a livello continentale. Evenepoel ha chiuso la sua prova col tempo di 28'26», alla media di 50.63 kmh,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: europei - ciclismo
Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori
Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori
Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23
Europei di ciclismo: Ganna argento nella crono, oro Evenepoel. L'azzurro battuto solo dal belga campione del mondo, terzo Larsen #ANSA - X Vai su X
Si torna a tifare il grande ciclismo Prima giornata di europei con le prove a cronometri: apriranno le danze le juniores. Alle 14:20 le donne élite e alle 15:45 la prova contro il tempo maschile élite Non perderti gli europei di ciclismo su Eurosport e Di - facebook.com Vai su Facebook
Europei ciclismo 2025, Ganna argento nella cronometro: vince Evenepoel - Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d'argento nella prova a cronometro valida per gli Europei di ciclismo su strada in corso in Francia, a Drome- Lo riporta msn.com
Europei di ciclismo 2025, Ganna argento ed Evenepoel oro nella cronometro - Ai campionati europei di ciclismo in corso in Francia a Drôme et Ardèche l'azzurro conquista l'argento nella prova a cronometro. Da sport.sky.it