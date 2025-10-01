Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d’argento nella cronometro elite agli Europei di ciclismo in corso in Francia. Il campione azzurro si è dovuto inchinare solo all’attuale dominatore della specialità, il belga Remco Evenepoel, che dopo l’oro ai Mondiali in Ruanda si è ripetuto anche a livello continentale. Evenepoel ha chiuso la sua prova col tempo di 28'26», alla media di 50.63 kmh,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Europei di ciclismo, Ganna d'argento. Nella crono Evenepoel va troppo forte