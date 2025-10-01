Europei di ciclismo Ganna d' argento Nella crono Evenepoel va troppo forte

Feedpress.me | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d’argento nella cronometro elite agli Europei di ciclismo in corso in Francia. Il campione azzurro si è dovuto inchinare solo all’attuale dominatore della specialità, il belga Remco Evenepoel, che dopo l’oro ai Mondiali in Ruanda si è ripetuto anche a livello continentale. Evenepoel ha chiuso la sua prova col tempo di 28'26», alla media di 50.63 kmh,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

europei di ciclismo ganna d argento nella crono evenepoel va troppo forte

© Feedpress.me - Europei di ciclismo, Ganna d'argento. Nella crono Evenepoel va troppo forte

In questa notizia si parla di: europei - ciclismo

Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori

Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori

Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23

europei ciclismo ganna dEuropei ciclismo 2025, Ganna argento nella cronometro: vince Evenepoel - Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d'argento nella prova a cronometro valida per gli Europei di ciclismo su strada in corso in Francia, a Drome- Lo riporta msn.com

europei ciclismo ganna dEuropei di ciclismo 2025, Ganna argento ed Evenepoel oro nella cronometro - Ai campionati europei di ciclismo in corso in Francia a Drôme et Ardèche l'azzurro conquista l'argento nella prova a cronometro. Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Europei Ciclismo Ganna D