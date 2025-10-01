Europei di ciclismo 2025 Ganna argento a cronometro Evenepoel detta legge
Étoile-sur-Rhone (Francia), 1 ottobre 2025 - Gli Europei di ciclismo 2025 si aprono con l'intera giornata dedicata alle cronometro. Quella maschile élite si snoda lungo un tracciato di 24 km da Loriol-sur-Drome ad Étoile-sur-Rhone, con un finale in ascesa grazie a uno strappo di 1,1 km con una pendenza media del 5,2%, con appena 31 atleti iscritti al foglio firma: tra essi prevale, e non proprio una sorpresa, Remco Evenepoel, che arricchisce il suo carniere della specialità con un 28'26" che va ad aggiungersi al titolo nazionale, a quello olimpico e quello iridato, il terzo di fila. Insomma, al belga oggi manca 'solo' il record dell'ora, che detiene ancora Filippo Ganna, secondo a 43" da colui che oggi l'ha superato nelle gerarchie delle prove contro il tempo: terzo la sorpresa Niklas Larsen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
