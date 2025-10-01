Europei di Ciclismo 2025 cronometro da podio per Ganna | l’Azzurro è argento

Arriva una splendida medaglia d’argento da Filippo Ganna. L’Azzurro è salito sul podio della sua cronometro dei tanti successi ottenuti. Lo ha fatto agli Europei di Ciclismo, in svolgimento in Francia. “Ho fatto la mia gara e sono contento della prestazione – il commento di Ganna, come riporta agcconi.it –. Non pensavo che Remco riuscisse a recuperare le fatiche dei Mondiali in così poco tempo. È stato bravo, ha fatto un tempone, non ho nulla da rimproverarmi. Se il vento ha condizionato la gara? C’era per tutti, ma sicuramente il sottoscritto ha un fisico più imponente degli altri ragazzi saliti sul podio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

