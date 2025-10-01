Europei di Ciclismo 2025 cronometro da podio per Ganna | l’Azzurro è argento
Arriva una splendida medaglia d’argento da Filippo Ganna. L’Azzurro è salito sul podio della sua cronometro dei tanti successi ottenuti. Lo ha fatto agli Europei di Ciclismo, in svolgimento in Francia. “Ho fatto la mia gara e sono contento della prestazione – il commento di Ganna, come riporta agcconi.it –. Non pensavo che Remco riuscisse a recuperare le fatiche dei Mondiali in così poco tempo. È stato bravo, ha fatto un tempone, non ho nulla da rimproverarmi. Se il vento ha condizionato la gara? C’era per tutti, ma sicuramente il sottoscritto ha un fisico più imponente degli altri ragazzi saliti sul podio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: europei - ciclismo
Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori
Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori
Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23
Ganna d’argento in Francia! Filippo conquista il secondo posto nella cronometro degli Europei di ciclismo ospitati dai dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche, dietro l’imprendibile Remco Evenepoel. Leggi qui https://bit.ly/4gLEqew @Federciclismo - X Vai su X
La portacolori dell'UAE Development Team ha chiuso la prova in 34'17''12, mentre la 21enne di Capizzone si è fermata in tredicesima posizione. #venturelli #pellegrini #europei #ciclismo #uaedevelopmentteam #cycling #ciclismofemminile #ciclismofemminil - facebook.com Vai su Facebook
Europei di ciclismo 2025, Ganna argento ed Evenepoel oro nella cronometro - Ai campionati europei di ciclismo in corso in Francia a Drôme et Ardèche l'azzurro conquista l'argento nella prova a cronometro. Lo riporta sport.sky.it
LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: Evenepoel schiacciasassi, argento per un ottimo Ganna - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DALLE 14. Da oasport.it