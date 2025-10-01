Europei ciclismo 2025 | Venturelli vince l’oro nella cronometro femminile Under 23

Dopo il bronzo conquistato ai Mondiali, Federica Venturelli ha ancora meglio prendendosi l’oro nella cronometro femminile, categoria Under 23, agli Europei ciclismo 2025 in corso in Francia. La 20enne azzurra ha preceduto la finlandese Annilina Ahtosalo e la belga Luca Viersreaete. EUROPEI CICLISMO 2025: VENTURELLI VINCE IL TITOLO FEMMINILE NELLA CRONOMETRO FEMMINILE UNDER 23 La giovane italiana ha fatto il vuoto già nelle prime fasi di gara passando al primo intermedio al comando con 2’68” sulla belga Viersraere e e 5’50” sull’olandese Vinke. Un vantaggio che l’atleta cremonese ha mantenuto anche sulla salita finale tagliando il traguardo in 34’17” anticipando la finlandese di 48’76” e di 51? 66 Virsraerte. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

