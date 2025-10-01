Europei ciclismo 2025 Paula Ostiz Taco vince la cronometro Juniores femminile
Gli Europei di ciclismo 2025, manifestazione che si svolge in Francia fino a domenica 4 ottobre, iniziano con la prova a cronometro dedicata alla categoria juniores femminile, Allex-Étoile-sur-Rhône di 12,2 chilometri. La gara si conclude con la vittoria di Paula Ostiz Taco e il podio che ricalca per due terzi quello della gara iridata. La spagnola chiude la propria prestazione con il tempo di 18’38”00, la sua velocità media è di 39,28 kmh, e precede la sorprendente tedesca Magdalena Leis, seconda con 18’40” 41 e staccata di soli 2”41 dalla vincitrice che consuma così la sua rivincita dopo l’argento di Kigali. 🔗 Leggi su Oasport.it
