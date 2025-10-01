Europei ciclismo 2025 Paula Ostiz Taco vince la cronometro Juniores femminile

Oasport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Europei di ciclismo 2025, manifestazione che si svolge in Francia fino a domenica 4 ottobre, iniziano con la prova a cronometro dedicata alla categoria juniores femminile, Allex-Étoile-sur-Rhône di 12,2 chilometri. La gara si conclude con la vittoria di Paula Ostiz Taco e il podio che ricalca per due terzi quello della gara iridata. La spagnola chiude la propria prestazione con il tempo di 18’38”00, la sua velocità media è di 39,28 kmh, e precede la sorprendente tedesca Magdalena Leis, seconda con 18’40” 41 e staccata di soli 2”41 dalla vincitrice che consuma così la sua rivincita dopo l’argento di Kigali. 🔗 Leggi su Oasport.it

europei ciclismo 2025 paula ostiz taco vince la cronometro juniores femminile

© Oasport.it - Europei ciclismo 2025, Paula Ostiz Taco vince la cronometro Juniores femminile

In questa notizia si parla di: europei - ciclismo

Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori

Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori

Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23

europei ciclismo 2025 paulaDove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 1° ottobre, programma, streaming, italiani in gara - Dopo i Mondiali, il calendario internazionale propone ora l'appuntamento degli Europei di ciclismo 2025, quest'anno in scena in Francia, nel dipartimento ... Riporta oasport.it

Europei di ciclismo su strada Drôme-Ardèche 2025: programma, le stelle da seguire e dove vedere le gare in diretta - I Campionati europei di ciclismo su strada si terranno tra 1 e 5 ottobre nella regione dell'Alvernia- Si legge su olympics.com

Cerca Video su questo argomento: Europei Ciclismo 2025 Paula