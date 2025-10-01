Europei ciclismo 2025 Ganna argento nella cronometro | vince Evenepoel
Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d’argento nella prova a cronometro valida per gli Europei di ciclismo su strada in corso in Francia, a Drome-Ardeche. Remco Evenepoel, fresco campione del mondo in Ruanda, ha dominato la crono di 24 km chiudendo con il tempo di 28?26, staccando di 43? lo specialista azzurro e di oltre un minuto il danese Niklas Larsen, bronzo a 1’08” dal ciclista belga. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
