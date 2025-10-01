Europei 3D Italia protagonista dopo la prima giornata | Noziglia e Barbaro al comando tanti podi provvisori
A Divcibare ottimo avvio per gli azzurri: le due fuoriclasse guidano arco nudo e longbow femminile. Bene anche le squadre e i mixed team. Prosegue con ottimi riscontri l'avventura dell' Italia agli Europei 3D di Divcibare (Serbia). Dopo la prima giornata di gara, che ha visto gli atleti delle quattro divisioni impegnati nelle prime 48 frecce di qualifica, gli azzurri si confermano tra i protagonisti assoluti, in attesa del secondo round che oggi completerà il ranking utile a disegnare i tabelloni delle eliminatorie.
