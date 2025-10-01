Europa | senso di allarme costante e di minaccia vaghe e onnipresente Il logorio sociale è il prezzo del sostegno infinito all’Ucraina
La guerra ibrida logora i nervi dei cittadini e a lungo andare anche le loro tasche. Gli europei si sono accorti che sostenere Kiev incondizionatamente significa esporsi a un’ondata continua di paura mediatica. Droni, sottomarini, avvistamenti di ogni tipo diventano ansiogeni titoli di giornale. Purtroppo le autorità lasciano solo intendere che siano stati i russi a stuzzicare le nostre difese e a testare la nostra reazione, ma senza accusarli apertamente. In questo modo però sgretolano la fiducia dei cittadini. E ne polarizzano molti altri contro i russi, contro i governi europei, contro tutti. 🔗 Leggi su Follow.it
In questa notizia si parla di: europa - senso
Accordo Usa-Europa sui dazi, l’economista Fortis: “La Ue aveva poche armi. Ha prevalso il buon senso”
Atalanta travolta 4-0 a Parigi dai campioni d’Europa del PSG in una gara a senso unico
La Torre di Babele, il senso dell’Europa con Prodi
“Il senso principale di questo evento, co-organizzato da @Europarl_IT @europainitalia @opesitalia e promosso dalla Vicepresidente @AntonellaSberna, è farci sentire una comunità che condivide qualcosa di grande: i valori comuni di inclusione, coesione so - X Vai su X
"Il miracolo #Meloni che ha trasformato l’Italia in un’isola di stabilità". É questo il senso dell'articolo del #Telegraph in cui vengono celebrati i successi dei primi tre anni di governo. "Il premier italiano nuovo centro dell'Europa" - facebook.com Vai su Facebook
Europa, Colorni “Condivido l’allarme di Draghi, si deve ripartire dai valori” - Renata Colorni, figlia del filosofo antifascista Eugenio Colorni, ucciso nel 1944, e cresciuta da Altiero Spinelli condivide le preoccupazioni ... Lo riporta repubblica.it