La guerra ibrida logora i nervi dei cittadini e a lungo andare anche le loro tasche. Gli europei si sono accorti che sostenere Kiev incondizionatamente significa esporsi a un’ondata continua di paura mediatica. Droni, sottomarini, avvistamenti di ogni tipo diventano ansiogeni titoli di giornale. Purtroppo le autorità lasciano solo intendere che siano stati i russi a stuzzicare le nostre difese e a testare la nostra reazione, ma senza accusarli apertamente. In questo modo però sgretolano la fiducia dei cittadini. E ne polarizzano molti altri contro i russi, contro i governi europei, contro tutti. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Europa: senso di allarme costante e di minaccia vaghe e onnipresente. Il logorio sociale è il prezzo del sostegno infinito all’Ucraina