Roma, 1 ottobre 2025 – L'Europa League si prepara alla seconda giornata. Tra le squadre che hanno vinto nel primo turno c'è anche la Roma di Gasperini, che ha superato in trasferta il Nizza grazie ai gol di Ndicka e Mancini e ora si prepara ad affrontare un'altra squadra francese. L'avversaria dei giallorossi in questo turno, infatti, sarà il Lille, che nella prima gara ha avuto la meglio sul Brann: il match si giocherà alle 18:45 allo stadio Olimpico. Il Bologna, invece, non ha iniziato nel modo migliore, subendo una sconfitta al Villa Park contro l'Aston Villa. Ai padroni di casa è bastata la rete di McGinn al 13' per conquistare i tre punti, con gli uomini di Italiano che sono cresciuti soprattutto nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Europa League in tv: guida completa alla seconda giornata. Partite, orari e dove vederle