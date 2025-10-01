Giovedì di grande calcio su Sky e in streaming su NOW con la seconda giornata di Europa League. Alle 18:45 scendono in campo le italiane Roma-Lille e Bologna-Friburgo. Approfondimenti pre e post affidati a Studio Europa League con giornalisti e top talent di Sky Sport. Indice. Europa League 20252026 – Come seguire la seconda giornata su Sky e NOW. Partite delle 18:45. Partite delle 21:00. Europa League 20252026 seconda giornata: gli studi del giovedì su Sky Sport. La copertina: “Dancing with the Europeans”. FAQ Europa League 20252026 seconda giornata. Europa League 20252026 – Come seguire la seconda giornata su Sky e NOW. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Europa League, calendario e orari della seconda giornata: dove vedere le partite di giovedì 2 ottobre