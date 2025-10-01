Eurolega colpi pesantissimi di Virtus e Milano all' esordio
Bologna, 30 settembre 2025 – Meglio non poteva cominciare la stagione delle squadre italiane in Eurolega che sono partite con due preziosissimi successi. A Bologna è arrivata una vera e propria impresa della Virtus Bologna che ha piegato 74-68 la corazzata Real Madrid. Un successo costruito grazie a una monumentale prova difensiva: gli uomini di coach Dusko Ivanovic hanno di fatto annullato due giocatori fondamentali dello scacchiere madridista come Walter Tavares (6 punti) e Facundo Campazzo (8) e tenuto i “Blancos” al 13% nel tiro dalla lunga distanza (323 da oltre i 6.75 metri). In attacco, invece, i felsinei hanno lavorato con efficacia, portando quattro giocatori in doppia cifra: spiccano soprattutto le prestazioni di Saliou Niang, autore di 12 punti e 4 rimbalzi all’esordio in Eurolega, e Carsen Edwards, top scorer dei bianconeri con 14 punti, 12 dei quali siglati nella ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
