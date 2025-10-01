Eurocup basket | Trento travolta da Bourg all' esordio

Trento, 1° ottobre 2025 – Comincia decisamente in salita la stagione in Eurocup della Dolomiti Energia Trento, travolta 79-48 dai francesi di Bourg en Bresse. Alla BTS Arena di Trento non ci è di fatto mai stata storia, perché i transalpini hanno subito spinto sull’acceleratore chiudendo il quarto d’apertura con un margine di 13 lunghezze di vantaggio che si è via via impietosamente ampliato fino al +31 finale. Un passivo che ha punito forse oltremodo una Dolomiti Energia Trento che questa sera ha girato a scartamento ridotto in attacco, portando il solo DJ Steward in doppia cifra per punti segnati (10) e chiudendo con ben 15 palle perse e percentuali al tiro decisamente deficitarie (40% da due e addirittura 15% da tre). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

