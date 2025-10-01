Come ha riportato Tuttonapoli in un’intervista a Giovanni Malagò il tema Maradona in vista di Euro 2032 resta centrale. Ecco uno stralcio del suo intervento “Sono molto amico di Antonio Conte, tra noi c’è un ottimo rapporto di amicizia. Napoli dopo Roma è la città che conosco meglio, ho un rapporto professionale con la città, poi con Roberto Mottola abbiamo un rapporto speciale per la Coppa America. Con la famiglia De Laurentiis siamo intimi, Aurelio l’ho incontrato alla sfilata di Armani domenica e stavamo seduti fisicamente accanto. Napoli può brillare anche in Europa non solo in Italia.tutto questo in Italia è figlio di scelte di Italia 90, oggi sappiamo com’è la direzione degli impianti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Euro 2032, questione stadi. Il punto.