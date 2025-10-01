Ethnos Festival la XXX edizione si conclude a Napoli | concerti e film nella Chiesa di Santa Maria Donnalbina

La trentesima edizione del festival Ethnos si conclude nella città di Napoli. Il viaggio musicale della rassegna internazionale della world music ideata e diretta da Gigi Di Luca giunge nel capoluogo partenopeo dal 2 al 5 ottobre 2025, con quattro giorni dedicati alla musica e al cinema.

