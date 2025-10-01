Estra la firma del protocollo di autoregolazione volontaria per contratti non richiesti
Arezzo, 1 ottobre 2025 – Si è svolta stamani nella sede di Confservizi Cispel Toscana, la firma della versione aggiornata del “ Protocollo di autoregolazione volontaria in materia di contratti e attivazione non richieste di Estra” tra la multiutility toscana e le principali associazioni dei consumatori regionali: Adoc Toscana, Adiconsum Toscana, Federconsumatori Toscana, Adusbef Toscana, Codacons Toscana, Movimento consumatori, Confconsumatori Toscana e Unione nazionale consumatori. Si tratta di un documento che prevede una serie di misure (ulteriori rispetto a quanto già previsto dalle normative) per tutelare i clienti e i potenziali clienti nel momento della conclusione dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas stipulati per telefono o in luogo diverso dall’ufficio commerciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
L’Estra cerca un pivot. Zanotti a un passo dalla firma
Estra Pistoia Basket firma Nicolò Dellosto Estra Pistoia Basket 2000 Ssdarl comunica di aver raggiunto un accordo, fino al 30 giugno 2026, con l’ala piccola Nicolò Dellosto. Nato a Trieste il 4 giugno 2000, 201 centimetri per 98kg, dopo aver svolto la trafila nel - facebook.com Vai su Facebook
UFFICIALE - Estra Pistoia firma Nicolò Dellosto per il resto della stagione https://basketinside.com/a2-old-wild-west/mercato-a2oww/ufficiale-estra-pistoia-firma-nicolo-dellosto-per-il-resto-della-stagione/… - X Vai su X
L’Estra cerca un pivot. Zanotti a un passo dalla firma - E’ un’ipotesi che in casa biancorossa sta prendendo piede e potrebbe anche realizzarsi. Si legge su lanazione.it