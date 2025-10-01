estra la firma del protocollo di autoregolazione volontaria per contratti non richiesti

Arezzo, 1 ottobre 2025 – Si è svolta stamani nella sede di Confservizi Cispel Toscana, la firma della versione aggiornata del “ Protocollo di autoregolazione volontaria in materia di contratti e attivazione non richieste di Estra” tra la multiutility toscana e le principali associazioni dei consumatori regionali: Adoc Toscana, Adiconsum Toscana, Federconsumatori Toscana, Adusbef Toscana, Codacons Toscana, Movimento consumatori, Confconsumatori Toscana e Unione nazionale consumatori. Si tratta di un documento che prevede una serie di misure (ulteriori rispetto a quanto già previsto dalle normative) per tutelare i clienti e i potenziali clienti nel momento della conclusione dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas stipulati per telefono o in luogo diverso dall’ufficio commerciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

