Estorsioni e rapine in serie a Ponte Mammolo 5 arresti in un blitz

Estorsioni, rapine e furti: in breve tempo, una famiglia di sinti italiani ha seminato il terrore a Ponte Mammolo. I carabinieri della compagnia di Montesacro, coordinati dalla Procura di Roma, hanno ricostruito i ruoli all'interno della banda nel corso delle indagini.All'alba di oggi, i militari.

Rapine, botte ed estorsioni: emessi 8 Daspo "fuori contesto" nei confronti di altrettanti minorenni

Rimpatriati in Albania perché pericolosi: nel loro "curriculum" rapine, estorsioni e armi

Roma, sgominata banda criminale a Ponte Mammolo: 5 arresti per rapina, furto ed estorsione - L'indagine, avviata dopo l'omicidio di Roman Stefan Mihai dell'8 marzo 2023, ha rivelato un gruppo radicato nella zona di Ponte Mammolo, responsabile di aggressioni violente, furti di veicoli e richie ...

Rapine in serie tra Roma e Viterbo, fermato un 40enne colombiano - Un quarantenne colombiano è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo una serie di rapine in banca e negli uffici postali tra Roma e la provincia di Viterbo.