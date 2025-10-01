Estorsioni e intimidazioni con il fuoco alla Noce blitz della polizia con due arresti

Avrebbero cercato di estorcere denaro a tre imprenditori, in un caso con l'utilizzo di un bidone pieno di benzina lanciato vicino a una delle attività, facendo leva sui loro presunti legami con la mafia e spiegando a chi sarebbero andati quei soldi. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it