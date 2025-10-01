Estorsioni e intimidazioni con il fuoco alla Noce blitz della polizia con due arresti
Avrebbero cercato di estorcere denaro a tre imprenditori, in un caso con l'utilizzo di un bidone pieno di benzina lanciato vicino a una delle attività, facendo leva sui loro presunti legami con la mafia e spiegando a chi sarebbero andati quei soldi. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: estorsioni - intimidazioni
«Gli ultimi episodi di sangue avvenuti in Capitanata confermano, purtroppo, quanto la criminalità organizzata stia condizionando pesantemente la vita dei cittadini di Foggia e della sua provincia. Estorsioni, traffico di stupefacenti, intimidazioni e furti, di autovett - facebook.com Vai su Facebook
Arresti Piromalli: oltre alle estorsioni, minacce a un dirigente scolastico https://rainews.it/tgr/calabria/video/2025/09/-arresti-piromalli-oltre-alle-estorsioni-aste-truccate-per-rimettere-le-mani-sui-beni-confiscati-e-minaccea-un-dirigente-scolastico-b52045c0-e8fe - X Vai su X
Minacce, spintoni e intimidazioni a madre e fratelli per ottenere 20mila euro: arrestato - Nei guai un 46enne di Trepuzzi, che dovrà rispondere di tentata estorsione in famiglia, per le continue richieste di denaro che gli serviva per saldare alcuni debiti ... lecceprima.it scrive