Estorsione mafiosa per impedire l' apertura di un' officina | chieste 3 condanne

Estorsione mafiosa per impedire l'apertura di un'officina: il pubblico ministero della Dda Claudio Camilleri ha chiesto la condanna di tre uomini di Canicattì: sette anni e tre mesi per Antonio Maira, 75 anni, e quattro anni e sei mesi ciascuno per Antonio La Marca, 35 anni, e Giovanni Turco, 25. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

