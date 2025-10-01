Esselunga folla nel negozio e taglio del nastro | il primo giorno

E' stato inaugurato, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e di diversi componenti della giunta forlivese, il nuovo supermercato Esselunga, il primo di Forlì e il secondo in Romagna dopo quello aperto a Ravenna nel maggio 2024.Leggi la notizia . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: esselunga - folla

Esselunga - facebook.com Vai su Facebook

Esselunga, folla nel negozio e taglio del nastro: il primo giorno - E' stato inaugurato, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e di diversi componenti della giunta forlivese, il nuovo supermercato Esselunga, il primo di Forlì e il secondo in Romagna dopo quello ... forlitoday.it scrive

Com’è la nuova Esselunga di Forlì, centinaia di persone all’apertura - All’interno dei negozio lavorano più di 80 persone. Da msn.com