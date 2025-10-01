Espresso Siena | il viaggio lento che riscopre l’Italia

In un'epoca dominata dalla velocità e dalla frenesia, l'Italia riscopre il piacere del viaggio lento. L'Espresso Siena, il nuovo servizio ferroviario turistico che collega Roma alla città del Palio, rappresenta una rivoluzione silenziosa nel modo di concepire il turismo. Non si tratta semplicemente di un mezzo di trasporto, ma di un'esperienza immersiva che trasforma ogni chilometro percorso in una narrazione visiva della nostra penisola. Il convoglio, composto dalle leggendarie carrozze "Gran Confort" degli anni Settanta, riporta in vita l'eleganza di un'epoca in cui viaggiare era ancora un rituale.

