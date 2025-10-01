esposto alla corte dei conti assisi cicogna non molla sulla pro loco di castelnuovo

Eolo Cicogna, già candidato sindaco e consigliere di opposizione non molla: ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per presunto danno erariale su contributo di 135.000 concesso dal Comune alla Pro loco di Castelnuovo di Assisi L’esposto evidenzia come l’opera sia stata realizzata su terreno di proprietà della Parrocchia di San Girolamo, mediante diritto di superficie temporaneo di 30 anni. Al termine del trentennio, però, l’immobile tornerà gratuitamente alla parrocchia, senza vincoli di destinazione pubblica; parrocchia che, durante tutto il periodo, mantiene il diritto di uso dell’immobile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

