Esposto alla Corte dei conti Assisi Cicogna non molla sulla Pro loco di Castelnuovo

Lanazione.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eolo Cicogna, già candidato sindaco e consigliere di opposizione non molla: ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per presunto danno erariale su contributo di 135.000 concesso dal Comune alla Pro loco di Castelnuovo di Assisi L’esposto evidenzia come l’opera sia stata realizzata su terreno di proprietà della Parrocchia di San Girolamo, mediante diritto di superficie temporaneo di 30 anni. Al termine del trentennio, però, l’immobile tornerà gratuitamente alla parrocchia, senza vincoli di destinazione pubblica; parrocchia che, durante tutto il periodo, mantiene il diritto di uso dell’immobile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

esposto alla corte dei conti assisi cicogna non molla sulla pro loco di castelnuovo

© Lanazione.it - Esposto alla Corte dei conti. Assisi, Cicogna non molla sulla Pro loco di Castelnuovo

In questa notizia si parla di: esposto - corte

Alberi in piazza a Bologna, esposto della Lega alla Corte dei Conti: nel mirino i costi

"Il Comune di Roma pianta alberi e li lascia morire": arriva un esposto alla Corte dei conti

Bonifica Bagnoli, esposto a Corte dei conti su transazione Invitalia-Caltagirone

esposto corte conti assisiEsposto alla Corte dei conti. Assisi, Cicogna non molla sulla Pro loco di Castelnuovo - Nel mirino del consigliere di opposizione presunto danno erariale sul contributo di 135mila euro concesso dal Comune: "Accertare la legittimità dell’erogazione dei fondi" . Da lanazione.it

Impianto di Salanetti. Esposto alla Corte dei Conti - Nel mirino anche "la probabile perdita dei finanziamenti del fondo Pnrr". Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Esposto Corte Conti Assisi