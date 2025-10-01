Esposto alla Corte dei conti Assisi Cicogna non molla sulla Pro loco di Castelnuovo
Eolo Cicogna, già candidato sindaco e consigliere di opposizione non molla: ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per presunto danno erariale su contributo di 135.000 concesso dal Comune alla Pro loco di Castelnuovo di Assisi L’esposto evidenzia come l’opera sia stata realizzata su terreno di proprietà della Parrocchia di San Girolamo, mediante diritto di superficie temporaneo di 30 anni. Al termine del trentennio, però, l’immobile tornerà gratuitamente alla parrocchia, senza vincoli di destinazione pubblica; parrocchia che, durante tutto il periodo, mantiene il diritto di uso dell’immobile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: esposto - corte
Alberi in piazza a Bologna, esposto della Lega alla Corte dei Conti: nel mirino i costi
"Il Comune di Roma pianta alberi e li lascia morire": arriva un esposto alla Corte dei conti
Bonifica Bagnoli, esposto a Corte dei conti su transazione Invitalia-Caltagirone
I comitati in protesta fuori da Palazzo Marino. Il “nodo” sulla pubblicità e i presunti abusi edilizi. Dal “Sì Meazza” un esposto integrativo diretto in procura e alla Corte dei Conti - facebook.com Vai su Facebook
Milizie libiche e traffico di migranti, l’esposto di Mediterranea alla Corte penale internazionale - X Vai su X
Esposto alla Corte dei conti. Assisi, Cicogna non molla sulla Pro loco di Castelnuovo - Nel mirino del consigliere di opposizione presunto danno erariale sul contributo di 135mila euro concesso dal Comune: "Accertare la legittimità dell’erogazione dei fondi" . Da lanazione.it
Impianto di Salanetti. Esposto alla Corte dei Conti - Nel mirino anche "la probabile perdita dei finanziamenti del fondo Pnrr". Si legge su lanazione.it