Esposte come opere di Dalì sarebbero false | sequestrati 21 disegni e oggetti a Parma valgono oltre 100mila euro

I Carabinieri del nucleo di Tutela del patrimonio culturale di Roma hanno sequestrato, nella mattina di mercoledì 1 ottobre, 21 opere tra disegni e piccoli oggetti esposte alla mostra "Dalì tra arte e mito" di Parma. A segnalare il proprio dubbio era stata la Fondazione Gala - Salvador Dalì, quando le opere erano ancora esposte a Roma qualche mesi fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it