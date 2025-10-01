Esposte come opere di Dalì sarebbero false | sequestrati 21 disegni e oggetti a Parma valgono oltre 100mila euro

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri del nucleo di Tutela del patrimonio culturale di Roma hanno sequestrato, nella mattina di mercoledì 1 ottobre, 21 opere tra disegni e piccoli oggetti esposte alla mostra "Dalì tra arte e mito" di Parma. A segnalare il proprio dubbio era stata la Fondazione Gala - Salvador Dalì, quando le opere erano ancora esposte a Roma qualche mesi fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: esposte - opere

Opere esposte alla Heni Gallery a Londra, metà del ricavato in beneficenza. Ma per molti critici il talento nella pittura è un'altra cosa...

Il maestro Nocera illustra le sue opere esposte al Belvedere di San Leucio

Gallerie d’autore a cielo aperto. Torna la "Via dell’arte". Centinaia le opere esposte

esposte opere dal236 sarebberoParma, sequestrate 21 opere alla mostra di Dalì: “Sarebbero false” - L’esposizione ha inaugurato nei giorni scorsi a palazzo Tarasconi: l’intervento del Nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale che già avevano notato ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Esposte Opere Dal236 Sarebbero