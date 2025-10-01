Esposizione auto da rally in ricordo del giornalista Pierfranco Negri

Leccotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata speciale in ricordo di Pierfranco Negri, insegnante, giornalista, scrittore, presidente dell'Associazione commissari di percorso lecchese LC09, scomparso a inizio gennaio 2024. E proprio gli “Amici di Pierfranco”, guidati dai dirigenti sportivi e piloti Palmerino Gigliotti e Ivano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: esposizione - auto

Tiene in esposizione nel piazzale cinque auto senza assicurazione: scatta il sequestro

Maclodio: Esposizione Auto e Moto d'Epoca

Maclodio: Esposizione Auto e Moto d'Epoca

Esposizione auto da rally in ricordo del giornalista Pierfranco Negri - Una giornata speciale in ricordo di Pierfranco Negri, insegnante, giornalista, scrittore, presidente dell'Associazione commissari di percorso lecchese LC09, scomparso a inizio gennaio 2024. Si legge su leccotoday.it

The Golden Age Of Rally: a Torino un’esposizione inedita dedicata al rally - Arriva a Torino un’esposizione inedita nel panorama internazionale attraverso gli esemplari più iconici della Fondazione Gino Macaluso, menzionata fra le più importanti collezioni al mondo. motorionline.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Esposizione Auto Rally Ricordo