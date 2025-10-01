Esposizione auto da rally in ricordo del giornalista Pierfranco Negri

Una giornata speciale in ricordo di Pierfranco Negri, insegnante, giornalista, scrittore, presidente dell'Associazione commissari di percorso lecchese LC09, scomparso a inizio gennaio 2024. E proprio gli “Amici di Pierfranco”, guidati dai dirigenti sportivi e piloti Palmerino Gigliotti e Ivano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it