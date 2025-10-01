Esposizione auto da rally in ricordo del giornalista Pierfranco Negri
Una giornata speciale in ricordo di Pierfranco Negri, insegnante, giornalista, scrittore, presidente dell'Associazione commissari di percorso lecchese LC09, scomparso a inizio gennaio 2024. E proprio gli “Amici di Pierfranco”, guidati dai dirigenti sportivi e piloti Palmerino Gigliotti e Ivano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Tiene in esposizione nel piazzale cinque auto senza assicurazione: scatta il sequestro
Maclodio: Esposizione Auto e Moto d'Epoca
Sabelt celebra 50 anni di partnership con Ferrari al Salone dell’Auto di Torino, tra monoposto in esposizione, tecnologia e sicurezza ai massimi livelli. Ce lo racconta Massimiliano Marsiaj, vicepresidente di Sabelt - facebook.com Vai su Facebook
The Golden Age Of Rally: a Torino un’esposizione inedita dedicata al rally - Arriva a Torino un’esposizione inedita nel panorama internazionale attraverso gli esemplari più iconici della Fondazione Gino Macaluso, menzionata fra le più importanti collezioni al mondo. motorionline.com scrive