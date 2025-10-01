Esplosioni e un morto a Monaco di Baviera Oktoberfest chiuso per allarme bomba Il sindaco | Minaccia concreta

Oktoberfest chiuso per allarme bomba dopo alcune esplosioni a Monaco di Baviera. La polizia della città tedesca ha rinviato l’apertura per la giornata di oggi 1 ottobre, almeno fino alle 17, della tradizionale fiera popolare in corso, iniziata il 20 settembre e con fine prevista per il 5 ottobre. La decisione è stata presa in seguito all’ allarme bomba scattato all’alba nel nord della città, dove un uomo si sarebbe tolto la vita dopo aver appiccato un incendio nella casa dei genitori dove aveva collocato degli esplosivi. Il sospetto autore dell’incendio avrebbe lasciato una lettera con riferimenti all’Oktoberfest. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esplosioni e un morto a Monaco di Baviera, Oktoberfest chiuso per allarme bomba. Il sindaco: “Minaccia concreta”

In questa notizia si parla di: esplosioni - morto

