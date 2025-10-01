Esplosioni e spari a Monaco di Baviera | almeno un morto

A Monaco di Baviera, lungo Lerchenauer Straße, arteria che collega il Parco Olimpico al quartiere universitario si sono verificate esplosioni e spari. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti in forze dopo aver udito colpi d’arma da fuoco ed nell’area. Al momento è confermato un morto e un ferito, ma le circostanze restano . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

esplosioni spari monaco bavieraSpari ed esplosioni a Monaco di Baviera: fa saltare in aria la casa dei genitori e poi si suicida. Un'altra persona ferita a colpi di pistola - Esplosioni e colpi d'arma da fuoco a Monaco di Baviera, in Germania, alle prime ore del mattino del primo ottobre. Lo riporta leggo.it

esplosioni spari monaco bavieraGermania, spari ed esplosioni a Monaco: almeno un morto - A quanto si è appreso, polizia e vigili del fuoco sono intervenuti nell'area interessata, sulla Lerchenauer Strasse che collega il Parco Olimpico ... Secondo tg24.sky.it

