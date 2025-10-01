Esplosioni e incendi | Oktoberfest di Monaco chiusa per allarme bomba

Un imponente intervento delle forze dell’ordine in un quartiere residenziale del distretto di Lerchenau, a Monaco di Baviera, ha scosso la città nelle prime ore di questa mattina. In un’abitazione in fiamme sono state rinvenute trappole esplosive, come comunicato dalla polizia sulla piattaforma X. Forze speciali sono state chiamate per disinnescare gli ordigni. Durante l’incendio, una persona sembra aver perso la vita. Oktoberfest chiusa per allarme bomba. La polizia sta ora indagando su possibili collegamenti con l’Oktoberfest, secondo quanto riportato da Der Spiegel. “Stiamo verificando eventuali connessioni con altri luoghi di Monaco, inclusa la Theresienwiese”, ha dichiarato la polizia su X. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Esplosioni e incendi: Oktoberfest di Monaco chiusa per allarme bomba

