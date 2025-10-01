Esplosione e incendio a Monaco | sospesa l’Oktoberfest La Bild | Si indaga su collegamenti con Antifa
Massima allerta a Monaco di Baviera, dove un’esplosione e un incendio avvenuti nella notte hanno dato vita a una vasta operazione di polizia che ha portato al rinvenimento di diversi ordigni nello stabile della prima deflagrazione. Vere e proprie trappole esplosive, disinnescate poi dagli artificieri. Secondo quanto riferito, ci sono stati anche degli spari e si registra una vittima, ma il bilancio non è stato ancora confermato, anche in riferimento all’evenatuale presenza di feriti. L’Oktoberfest, la celebre festa della birra che attrae turisti da tutta Europa, è stata sospesa: secondo quanto riferito, è stata oggetto di minacce esplicite e resterà chiusa «per il momento fino alle 17», si legge sul profilo X della polizia di Monaco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Esplosione e colpi arma da fuoco: allarme a Monaco di Baviera, l'Oktoberfest per ora resta chiusa - Un’importante operazione di polizia e vigili del fuoco è in corso nella parte settentrionale di Monaco di Baviera, in Germania, fin dalle prime ore del mattino. gazzettadiparma.it scrive
Chiusa Oktoberfest per potenziale minaccia. S'indaga dopo un'esplosione nella zona nord di Monaco - La polizia al lavoro per accertare possibili collegamenti con la fiera della birra ... Come scrive huffingtonpost.it