Esplosione e incendio a Monaco | sospesa l’Oktoberfest La Bild | Si indaga su collegamenti con Antifa

1 ott 2025

Massima allerta a Monaco di Baviera, dove un’esplosione e un incendio avvenuti nella notte hanno dato vita a una vasta operazione di polizia che ha portato al rinvenimento di diversi ordigni nello stabile della prima deflagrazione. Vere e proprie trappole esplosive, disinnescate poi dagli artificieri. Secondo quanto riferito, ci sono stati anche degli spari e si registra una vittima, ma il bilancio non è stato ancora confermato, anche in riferimento all’evenatuale presenza di feriti. L’Oktoberfest, la celebre festa della birra che attrae turisti da tutta Europa, è stata sospesa: secondo quanto riferito, è stata oggetto di minacce esplicite e resterà chiusa «per il momento fino alle 17», si legge sul profilo X della polizia di Monaco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

