Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Utrecht

Utrecht si svela come una delle destinazioni più autentiche e affascinanti dei Paesi Bassi, dove l’antico e il moderno si fondono in un equilibrio perfetto. Questa città universitaria, quarta per grandezza del paese, custodisce oltre duemila anni di storia tra canali serpentinanti, architetture gotiche e una vivace scena culturale contemporanea. Distante appena trenta minuti di treno da Amsterdam, Utrecht rappresenta l’alternativa ideale per chi desidera immergersi nell’autentica atmosfera olandese, lontano dalle folle turistiche. I suoi canali unici al mondo, con le caratteristiche cantine-terrazze a livello dell’acqua, creano un paesaggio urbano senza eguali, mentre le sue strade acciottolate raccontano storie di mercanti medievali e studiosi rinascimentali. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

