Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Amsterdam
Amsterdam si rivela al visitatore come un teatro a cielo aperto dove ogni angolo racconta storie di mercanti, artisti e ribelli. La capitale dei Paesi Bassi, con i suoi 165 canali che si snodano attraverso il centro storico, offre un’esperienza di viaggio unica che mescola sapientemente tradizione e innovazione. Camminare lungo le sue strade acciottolate significa immergersi in un’atmosfera che ha saputo conservare il fascino del Secolo d’Oro olandese, quando la città era il fulcro dei commerci mondiali. La pianificazione di tre giorni nella capitale olandese richiede una strategia che permetta di assaporare sia le attrazioni più celebri che i tesori nascosti che rendono Amsterdam autentica. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
