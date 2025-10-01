Esonero lampo in Serie A | salta prima di Pioli

In Serie A ci sono diverse panchine a rischio dopo le prime cinque giornate. La situazione si fa già piuttosto calda Non è stato un inizio semplice di stagione per diverse squadre in Serie A. Dal Lecce al Genoa passando per Torino e soprattutto Fiorentina. La viola è senza dubbio la delusione più cocente di questo primissimo scorcio di campionato. (LaPresse) – Calciomercato.it Solo tre punti in cinque giornate con un rendimento in termini di gioco tanto deludente quanto i risultati ottenuti che tengono Kean e compagni inchiodati nella parte bassa della classifica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Esonero lampo in Serie A: salta prima di Pioli

In questa notizia si parla di: esonero - lampo

UFFICIALE, esonero lampo: scossone dopo due giornate di campionato

Bayer Leverkusen, esonero lampo per Erik ten Hag: solo due mesi alla guida

Esonero e accordo lampo: Zidane è il prescelto per la panchina

ESONERO UFFICIALE: FIRMA LAMPO ? La Souloukou l'aveva cacciato http://bit.ly/3VDD4Ji - facebook.com Vai su Facebook

Esonero lampo #Tudor: cacciato dopo #Verona-#Juventus, l'annuncio UFFICIALE Cosa è successo https://blstg.news/eVqC/ - X Vai su X

Subito un esonero in Serie A, salta una panchina eccellente - I cambiamenti non mancano ed altri ancora ne dovranno arrivare nelle prossime settimane fino alla chiusura ufficiale della finestra ... Come scrive diregiovani.it

Partenza horror ed esonero: salta l’idolo dei tifosi di Serie A - Si è conclusa la prima giornata di serie A e ci sono già i primi risultati eclatanti. Si legge su diregiovani.it