Esercito Israele chiude la strada per Gaza City | Si può solo evacuare | Hamas | Valuteremo positivamente il piano di Trump
La risposta dell'organizzazione islamista alla proposta americana dovrebbe arrivare entro 48 ore. Oltre 800mila persone hanno già lasciato Gaza City. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Israele: «Pronti a pausa umanitaria a Gaza»E di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l'esercito: falso che lì si muoia di fame
Stallo nei colloqui per Gaza, Hamas: «Israele non vuole ritirare l’esercito»
Israele, inchiesta su esercito: "IDF non intervenute contro Hamas a Ofakim il 7 ottobre 2023", confermate anticipazioni del GdI
Come avevo previsto: Ministeri israeliani promettono che Netanyahu NON rispetterà comunque l'accordo e hanno già dichiarato che Israele non rispetterà l'impegno previsto dall'accordo per la creazione di uno Stato palestinese e che l’esercito israeliano NO - X Vai su X
GAZA: SPARATI ALTRI DUE RAZZI CONTRO ISRAELE, CADUTI NELLA STRISCIA Due razzi sono stati lanciati dal nord di Gaza verso Nahal Oz in Israele ma sono caduti nella Striscia, senza riuscire a superare il confine. Lo ha riferito l'esercito israeliano pre - facebook.com Vai su Facebook
Idf chiude strada per Gaza city, si può solo evacuare - In vista dell'intensificarsi dei combattimenti a Gaza city in quelli che potrebbero essere gli ultimi giorni di guerra se Hamas accetterà il piano Trump, l'Idf ha avvisato la popolazione che la strada ... Come scrive ansa.it
L’esercito israeliano entra a Gaza City. L’Anp: “Trasformano la città in una fossa comune”. Commissione indipendente Onu: “È un genocidio” - “Abbiamo iniziato a distruggere le infrastrutture di Hamas a Gaza City, la città è un’area di combattimento pericolosa”: è il messaggio del portavoce in lingua araba dell’Idf sui social agli abitanti ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it