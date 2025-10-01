Esercito Israele chiude la strada per Gaza City | Si può solo evacuare | Hamas | Esaminiamo il piano Trump scelte amare comunque
La risposta dell'organizzazione islamista alla proposta americana dovrebbe arrivare entro 48 ore. Oltre 800mila persone hanno già lasciato Gaza City. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Israele: «Pronti a pausa umanitaria a Gaza»E di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l'esercito: falso che lì si muoia di fame
Stallo nei colloqui per Gaza, Hamas: «Israele non vuole ritirare l’esercito»
Israele, inchiesta su esercito: "IDF non intervenute contro Hamas a Ofakim il 7 ottobre 2023", confermate anticipazioni del GdI
