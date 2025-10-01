Esce per una passeggiata ma non rientra a casa | proseguono le ricerche del 58enne disperso in montagna

Sono in corso da oltre cinque ore le ricerche di un 58enne di Morro d’Alba, uscito ieri mattina per una passeggiata in un sentiero vicino a Rio di Vitoschio, in zona di Monte Nerone nel territorio di Piobbico, ma non più rientrato a casa. Stando alle informazioni apprese, l’uomo avrebbe detto ai. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

