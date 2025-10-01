Esce per una passeggiata e scompare 58enne trovato senza vita Il corpo avvistato vicino ad una grotta

Anconatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia sul Monte Nerone. È stato ritrovato senza vita il corpo del 58enne di Morro d’Alba, disperso da ieri mattina nei sentieri di Rio di Vitoschio, nel territorio di Piobbico. L’uomo, musicista di un gruppo molto conosciuto in tutta la regione, aveva detto ai figli che sarebbe uscito per una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: esce - passeggiata

Esce per una passeggiata con il cane e scompare: 69enne ritrovato senza vita nel fiume Brembo dopo 3 giorni

Esce da casa della nonna e va a fare una passeggiata in montagna, Gioele Fortina precipita e muore a 21 anni. Era disperso da sabato

Esce per una passeggiata e scompare, diverse ore di ricerche poi il tragico epilogo sul 15enne

esce passeggiata scompare 58enneEsce per una passeggiata in montagna e scompare - Ricerche in corso per un 58enne Uscito ieri mattina per una passeggiata in un sentiero vicino a Rio di Vitoschio, in zona di Monte Nerone nel territorio di Piobbico (Pesaro Urbino), non è poi rientrat ... msn.com scrive

esce passeggiata scompare 58ennePiobbico, «Vado a fare una passeggiata» ma non rientra più: notte di ricerche per il 58enne disperso nei boschi - «Vado a fare una passeggiata» ma non rientra più: notte di ricerche per il 58enne disperso nei boschi. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Esce Passeggiata Scompare 58enne