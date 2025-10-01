Esagitato al pronto soccorso dell' ospedale Mauriziano di Torino danneggia una carrozzina elettrica e aggredisce i carabinieri | arrestato
Nella prima mattinata di domenica 28 settembre 2025 un 27enne gambiano è stato dai carabinieri del nucleo radiomobile cittadino al pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano di largo Turati a Torino per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il giovane era stato soccorso in via. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: esagitato - pronto
Un esagitato ha provocato il caos al pronto soccorso dell'ospedale - facebook.com Vai su Facebook
Esagitato al pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano di Torino danneggia una carrozzina elettrica e aggredisce i carabinieri: arrestato - Nella prima mattinata di domenica 28 settembre 2025 un 27enne gambiano è stato dai carabinieri del nucleo radiomobile cittadino al pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano di largo Turati a Torino per ... Riporta torinotoday.it
Esagitato all'ospedale Gradenigo di Torino minaccia i sanitari con una bombola: arrestato - Un tossicodipendente ha seminato scompiglio nella mattinata di lunedì 22 settembre 2025 all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Gradenigo di via Porro angolo corso Regina Margherita a Torino. Si legge su torinotoday.it