Esagitata ubriaca aggredisce tre persone davanti al bar a Pianezza arrestata

Torinotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di sabato 27 settembre 2025 una 38enne cubana, completamente ubriaca, ha portato scompiglio davanti al bar di via Piave a Pianezza, situato quasi all'incrocio con viale San Pancrazio. La serata si è conclusa con tre persone contuse e medicate sul posto dai sanitari del 118 Azienda. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

