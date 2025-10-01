Esagitata ubriaca aggredisce tre persone davanti al bar a Pianezza arrestata
Nella serata di sabato 27 settembre 2025 una 38enne cubana, completamente ubriaca, ha portato scompiglio davanti al bar di via Piave a Pianezza, situato quasi all'incrocio con viale San Pancrazio. La serata si è conclusa con tre persone contuse e medicate sul posto dai sanitari del 118 Azienda. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: esagitata - ubriaca
Donna esagitata arrestata a Torino: beve tre birre, si ubriaca e minaccia i carabinieri
Donna esagitata arrestata a Torino: beve tre birre, si ubriaca e minaccia i carabinieri https://ift.tt/v97bQd6 - X Vai su X
Esagitata ubriaca aggredisce tre persone davanti al bar a Pianezza, arrestata - Nella serata di sabato 27 settembre 2025 una 38enne cubana, completamente ubriaca, ha portato scompiglio davanti al bar di via Piave a Pianezza, situato quasi all'incrocio con viale San Pancrazio. Da torinotoday.it