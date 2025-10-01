Ero stanco del Grande Fratello l’ho detto all’azienda e Pier Silvio Berlusconi Per 6 anni ho condotto sei mesi di fila Sposerò il mio Paolo | così Alfonso Signorini

Simona Ventura ha debuttato al “Grande Fratello” su Canale 5, prendendo le redini di Alfonso Signorini. Il conduttore e giornalista ha spiega a Il Corriere della Sera il suo stato d’animo: “Con Simona ci siamo sentiti anche quella mattina e le ho fatto i miei auguri. A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice “. Poi ha spiegato i motivi del suo ‘addio’: “Avevo manifestato la mia stanchezza all’azienda e Pier Silvio Berlusconi, decidendo di affidarlo a un’altra persona, ha dimostrato di aver accolto le mie perplessità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ero stanco del Grande Fratello, l’ho detto all’azienda e Pier Silvio Berlusconi. Per 6 anni ho condotto sei mesi di fila. Sposerò il mio Paolo”: così Alfonso Signorini

Edoardo #Bove al Corriere dello Sport: "Sono sotto trasloco, adesso tanto stanco. Da #Firenze, dove avevo una casa grande, a #Roma dove la mia l'ho scoperta fin troppo piccola. Ho scoperto che la casa ti lega a un posto. Devo fare ordine. L'appartamento c

Alfonso Signorini: «Ero stanco di fare il Grande Fratello. Ho scritto una grande storia d'amore. Paolo? Dopo sei anni matti ci siamo ritrovati e ora ci sposiamo»

