Eric Dane fotografato in sedia a rotelle come sta la star di Grey’s Anatomy affetta da Sla

(Adnkronos) – Eric Dane è stato fotografato in sedia a rotelle fuori dall’aeroporto di Washington. L'attore, che ha interpretato il dottor Mark Sloan nella serie ‘Grey’s Anatomy’, sta affrontando una dura battaglia contro la Sla. Lo scorso giugno in un’intervista rilasciata a ‘Good Morning America’ su Abc, aveva parlato delle sue condizioni di salute, peggiorate . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: eric - dane

La devastante conquista dei talebani nella miniserie drammatica di Rai 3 "Kabul" con Gianmarco Saurino e il divo di "Grey's Anatomy" Eric Dane

Eric Dane assente agli Emmy 2025: “È malato di Sclerosi Laterale Amiotrofica e ha preferito rimanere sul set della terza stagione di Euphoria”

Come sta Eric Dane dopo la diagnosi di SLA: l’attore riappare in un video dopo l’assenza agli Emmy 2025

Eric Dane peggiora, ma non si arrende alla Sla: «Voglio vedere le mie figlie laurearsi, sposarsi e magari avere dei nipotini» - X Vai su X

Mi chiamo Eric Dane. Sono un attore, un padre e ora una persona che vive con la SLA”. Così Eric Dane si è rivolto ai suoi follower in un video caricato su Instagram, mostrando senza filtri il volto segnato dalla malattia e una voce più lenta, ma ancora sicura. Pi - facebook.com Vai su Facebook

Eric Dane affetto da SLA fotografato in sedia a rotelle: “È molto triste, ma cerca di mostrarsi coraggioso” - Eric Dane è stato fotografato all’aeroporto di Washington mentre veniva trasportato in sedia a rotelle. Si legge su fanpage.it

Eric Dane fotografato in sedia a rotelle, come sta la star di Grey’s Anatomy affetta da Sla - L'attore, che ha interpretato il dottor Mark Sloan nella serie ‘Grey’s Anatomy’, sta affrontando una ... Come scrive cn24tv.it