Eric Dane affetto da SLA fotografato in sedia a rotelle | È molto triste ma cerca di mostrarsi coraggioso

Eric Dane è stato fotografato all'aeroporto di Washington mentre veniva trasportato in sedia a rotelle. L'attore, affetto da SLA, ha incontrato il deputato Eric Swalwell per parlare della mancata ricerca contro la malattia che gli è stata diagnosticata. "Ho due figlie a casa, voglio vedere laurearsi, sposarsi", le sue parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

