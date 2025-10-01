Eric Dane affetto da SLA fotografato in sedia a rotelle | È molto triste ma cerca di mostrarsi coraggioso
Eric Dane è stato fotografato all'aeroporto di Washington mentre veniva trasportato in sedia a rotelle. L'attore, affetto da SLA, ha incontrato il deputato Eric Swalwell per parlare della mancata ricerca contro la malattia che gli è stata diagnosticata. "Ho due figlie a casa, voglio vedere laurearsi, sposarsi", le sue parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mi chiamo Eric Dane. Sono un attore, un padre e ora una persona che vive con la SLA”. Così Eric Dane si è rivolto ai suoi follower in un video caricato su Instagram, mostrando senza filtri il volto segnato dalla malattia e una voce più lenta, ma ancora sicura. Pi - facebook.com Vai su Facebook
