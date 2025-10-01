Erdo?an non crede all’aiuto infinito dell’Europa a Kiev né a una rapida conclusione del conflitto Trump lo esalta come mediatore
Il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an è stato a New York da dove ha lanciato una serie di affermazioni molto forti a proposito di Gaza e dell’Ucraina. Nella prima è in corso un genocidio, afferma. Per la seconda ribadisce il possibile ruolo di mediazione turco e spiega che Kiev non potrà resistere a lungo, nemmeno con l’aiuto di un’Europa che è essa stessa in grave difficoltà. Il viaggio a New York. Il 24 settembre Erdo?an era a New York per partecipare all’80esima riunione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ne ha approfittato per rilasciare un’intervista al canale americano Fox News e per andare a trovare Trump. 🔗 Leggi su Follow.it
In questa notizia si parla di: erdo - crede
Un incontro che prometteva scintille… e scintille sono arrivate. Nel bilaterale alla Casa Bianca con Erdogan, Donald Trump ha esordito così: “Siamo amici da molto tempo, anche nei quattro anni in cui sono stato in esilio per un’elezione truccata. Lui se ne inte - facebook.com Vai su Facebook