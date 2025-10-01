Ercolano abusi su un disabile | parroco condannato a 8 anni e 7 mesi

Avrebbe abusato del giovane che gli è era stato affidato come amministratore di sostegno. Avrebbe indotto o costretto un giovane disabile a subire abusi sessuali, all?interno della. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Ercolano, abusi su un disabile: parroco condannato a 8 anni e 7 mesi

In questa notizia si parla di: ercolano - abusi

Abusi su persona con disabilità, prete condannato a Napoli. I fatti in un centro di Ercolano: 8 anni e 7 mesi di reclusione #ANSA - X Vai su X

#Ercolano Le grandi manovre per il dopo-Buonajuto. Il #Pd spaccato in tre correnti. Oggi in edicola su #Metropolis #Quotidiano - facebook.com Vai su Facebook

Ercolano, abusi su un disabile: parroco condannato a 8 anni e 7 mesi - Avrebbe abusato del giovane che gli è era stato affidato come amministratore di sostegno. Si legge su ilmattino.it

Ercolano, parroco condannato a 8 anni e 7 mesi per abusi su un disabile affidatogli - Dopo la lettura delle motivazioni della sentenza, l’imputato potrà presentare ricorso in appello, secondo quanto previsto dal codice penale ... Si legge su ilgazzettinovesuviano.com