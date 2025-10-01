Erba di casa mia scoperta piantagione di marijuana in un bosco di Montefranco

I carabinieri forestali del nucleo di Ferentillo e Terni hanno effettuato un’importante attività di polizia giudiziaria, che ha portato all’individuazione del presunto responsabile della coltivazione di una piantagione di marijuana in una radura all’interno di un bosco di Montefranco.I militari. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

